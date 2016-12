Il Botox può aiutare chi ha l'asma

17:29 - Immobilizza i muscoli e cancella le rughe, aiuta gli habitué dell'ascella pezzata a sudare meno ma può dare un sollievo anche ai pazienti d'asma che soffrono di problemi alla laringe. Questa l'ultima funzionalità del Botox sperimentata dai medici dell'istituto Monash Health a Melbourne e descritta su Respirology.

La ricerca - Il trattamento è stato testato su undici pazienti di asma severa che soffrivano di spasmi nelle corde vocali, oltre che nei polmoni. La condizione può causare episodi di grave mancanza di respiro e tosse ansimante, ed è spesso scambiata per asma regolare.



E' stato usato un broncoscopio per osservare l'interno delle corde vocali e guidare le iniezioni in un'area specifica del tessuto della corda vocale, dove è stata iniettata una piccola dose della tossina botulinica. Questa ha parzialmente paralizzato i muscoli, permettendo alla laringe di rilassarsi e all'aria di fluire verso i polmoni.



Un mese dopo il trattamento, la Tac ha mostrato un miglioramento nelle dimensioni delle vie respiratorie e la maggioranza dei pazienti ha riportato attenuazioni significative nei sintomi di asma. Gli effetti del Botox di solito durano due o tre mesi. Un rovescio della medaglia è una riduzione nel tono della voce. Sarà necessaria una sperimentazione di maggiore scala per confermare i risultati dello studio.