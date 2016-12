Ice Bucket Challenge secondo Bastianich, Versace e Siffredi

12:37 - Dimmi che Ice Bucket fai e ti dirò chi sei... La campagna di video virali anti Sla sta diventando un fenomeno di costume in cui i partecipanti esprimono parte di sé. Ecco che lo chef Bastianich lo fa di lusso, Donatella Versace, ci perdoni, ma un po' pacchiano e Rocco Siffredi ammiccante. Ma, visto che non risparmia nessuno, la secchiata ormai ha contagiato anche un centenario inglese che dopo due guerre non ha di certo paura di un po' di ghiaccio.

Il più lussuoso Ice Bucket Challenge è quello del cuoco e star della tv Joe Bastianich. Sullo sfondo di Times Square a New York ha fatto apparecchiare un tavolino in fretta e furia. E – mentre dietro di lui c'erano Topolino, l'Uomo ragno e la Statua della Libertà – un cameriere ha appoggiato sul tavolo un calice enorme pieno di cubetti di ghiaccio. Dall'altro lato, un altro cameriere ha versato il vino rosso nel bicchiere da una bottiglia gigante. Con un completo elegante bianco candido, Bastianich si è versato il vino rosso ghiacciato addosso diventando completamente rosa. Lo chef ha nominato il comico Maurizio Crozza e il patron di Eataly Oscar Farinetti.

All'insegna dello sfarzo e dell'ostentazione anche l'Ice Bucket Challenge di Donatella Versace. La stilista si è fatta aiutare da due modelli a torso nudo. I due secchielli erano logati, le mutande dei modelli, che facevano capolino dai pantaloni, erano logate e, perfino i vasi delle piante erano logati...

L'Ice Bucket Challenge secondo Rocco Siffredi non poteva certo ignorare la parte del corpo che gli ha dato tanta notorietà... L'attore hard dopo essersi gettato un secchio d'acqua in testa, ne ha preso un altro colmo di ghiaccio, ha allargato i pantaloni e l'ha versato proprio lì...

Non è mai troppo tardi per l'Ice Bucket Challenge. A 102 anni, l'inglese Jack Reynolds si è sottoposto alla secchiata gelata senza batter ciglio. E' probabilmente la persona più anziana ad aver partecipato all'iniziativa. L'uomo ha detto: "Sono passato indenne attraverso due guerre mondiali e un secchio d'acqua ghiacciata non può turbarmi".