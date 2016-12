Ice Bucket Challenge: anche Adriano Celentano si fa una doccia gelata

16:13 - Non si ferma la catena di docce gelate a cui si sottopongono personaggi celebri per aiutare la ricerca sulla Sla. Questa volta a sottoporsi alla breve tortura è stato Adriano Celentano, che era stato nominato da Jovanotti. Il "molleggiato" ha postato sul suo profilo YouTube il video nel quale ha poi a sua volta nominato il cantante Stromae, Gustavo Zagrebelsky, Mina e Teo Teocoli".

Ma Celentano non è stato certo l'unico cantante che si è aggiunto alla lista nelle ultime ore. Anche Gianni Morandi ha postato su Facebook il video che lo riprende mentre si versa addosso un secchio d'acqua gelata. Morandi ha raccolto la sfida di Gigi D'Alessio, nominando poi a sua volta Rocco Hunt, vincitore di Sanremo "Nuove proposte", l'attrice Paola Cortellesi e lo stilista Massimiliano Giornetti.

Maria De Filippi non si è tirata indietro. In barca si è rovesciata sulla testa una bella bacinella di acqua ghiacciata promettendo che non appena tornerà a Roma farà la donazione. La conduttrice di "Amici" ha nominato Pier Silvio Berlusconi, Maria Elena Boschi, Francesco Sole e Aldo Grasso.

Berlusconi ha declinato l'invito per quanto riguarda la doccia, non per la donazione. "L'imprenditore televisivo aderisce pienamente ai contenuti della raccolta e procederà a una solida donazione per la ricerca contro la Sla - hanno fatto sapere fonti a lui vicine -. Tuttavia, pur ringraziando Maria De Filippi per il simpatico coinvolgimento, preferisce evitare esibizioni personali di cui non sente la necessità".

Melissa Satta, chiamata in causa da Emma Marrone, si è prestata subito prima di gettarsi in piscina per... "riscaldarsi". La neo mamma compagna di Kevin Prince Boateng ha nominato a sua volta Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti e Manuella Cerra.

Anche Elisabetta Gregoraci si è messa in gioco. La moglie di Flavio Briatore prima di rovesciarsi in testa il suo bel secchio di acqua gelida ha fatto le sue nomination spaziando da Alberto di Monaco a sua sorella Marzia Gregoraci, passando per il dj Bob Sinclair.

Aida Yespica, nominata da Joselito Franco, si è versata addosso una bacinella di molto ghiaccio e poca acqua rilanciando la sfida a Claudia Galanti, Raffaella Zardo, Debbie Castaneda e Sara Linares. Chi la raccoglierà?