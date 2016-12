I grassi fanno ingrassare?

17:17 - Il Natale, si sa, vuol dire gambe sotto il tavolo, pranzi e cene infinite e dolci a volontà. La frase che sentiamo pronunciare più spesso in questo periodo dell'anno, infatti, è quasi sempre "dopo le feste mi metto a dieta!". Ma cos'è che fa davvero ingrassare? A cosa dobbiamo prestare particolare attenzione?

Parlare di grassi intesi come oli da condimento o quelli contenuti nella carne, nei latticini e nella frutta oleosa, significare parlare di fonti dietetiche di lipidi che il corpo utilizza come elementi strutturali delle membrane cellulari, come fonte energetica nei muscoli, o come riserva di energia chimica nel tessuto adiposo. Uno dei più grandi errori che possiamo fare è associare i grassi introdotti con l'alimentazione all'ingrassamento.



L'unica causa che spinge il corpo umano a trasformare gli alimenti in grasso è l'eccesso dell'ormone insulina. Tenendo presente che i grassi alimentari non stimolano la produzione di questo ormone, possiamo dire che i grassi non fanno ingrassare. Essendo l'insulina stimolata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue, bisogna prestare molta attenzione agli alimenti che causano innalzamenti veloci di glicemia, ad esempio gli alimenti salati e zuccherati, piuttosto che ai grassi contenuti in un pasto.



In caso di eccesso di insulina, infatti, tutti i nutrienti, compresi i grassi alimentari, vengono accumulati come riserva energetica nel tessuto adiposo. Immaginiamo di prendere l'olio e di bruciarlo in un contenitore. Che valore può avere sapere quanto calore produce? Nessuno. Ciò che a noi interessa e che i grassi alimentari non stimolino l'insulina e che, quindi, non facciano ingrassare. Inoltre, i grassi introdotti con un pasto stimolano la sensazione di sazietà grazie all'ormone colecistochinina e sono un veicolo per le importantissime vitamine liposolubili A, D, E, K, Q10.



