15:56 - Sono stati fabbricati vasi sanguigni artificiali con una stampante 3D. Si tratta di un importante passo avanti verso la stampa di organi sintetici. A mettere a punto la tecnica, un'equipe di ricercatori della University of Sydney, in collaborazione con gli atenei di Harvard, Stanford e Mit. I risultati sono stati descritti sulla rivista della Royal Society of Chemistry.

Una stampa in più fasi - Usando una bio stampante, i ricercatori hanno creato una miriade di minuscole fibre affinché fungessero da "impalcature" per i vasi sanguigni artificiali. La struttura è stata poi ricoperta di materiale a base di proteine e ricco di cellule.



Le fibre sono state poi rimosse "per lasciare una rete di minuscoli canali ricoperti di cellule endoteliali umane, che si sono auto-organizzate formando capillari sanguigni stabili in meno di una settimana", scrive Luiz Bertassoni, a capo della ricerca.



Step fondamentale per la produzione di organi - Uno dei maggiori ostacoli nella produzione di tessuti grandi e di organi è trovare la maniera di stampare parti del sistema circolatorio umano. Le cellule hanno bisogno di accesso all'ossigeno, a sostanze nutrienti e a un sistema di eliminazione degli scarti. Quindi, un sistema funzionale di trasporto è cruciale per la produzione di tessuti e di organi.



L'obiettivo è creare un organo premendo un pulsante - Bertassoni ammette: "E' un passo da gigante, ma siamo ancora lontani dalla fabbricazione di organi su ordinazione, anche se la direzione è quella giusta. Il traguardo è di poter recarsi in ospedale e procurarsi un organo completo bio-stampato, con tutte le cellule, le proteine e i vasi sanguigni al posto giusto, semplicemente premendo il pulsante della stampante".