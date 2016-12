Gli incubi possono scatenare sensi di colpa e rovinano la giornata

18:38 - Gli incubi possono avere un'influenza concreta sulla nostra vita anche da svegli. Hanno il potere, infatti, di scatenare stati d'animo negativi come paura, senso di colpa, disgusto, confusione e tristezza. Lo rivela una ricerca canadese dell'Università di Montreal, pubblicata su Sleep.

Sensazioni angoscianti - Secondo gli esperti, in sostanza, il sentimento della paura ricorre in appena un terzo degli incubi ed è del tutto assente nei brutti sogni, lasciando spazio ad altre sensazioni, che sono comunque angoscianti e non ci fanno stare bene.



La ricerca - Per arrivare a questa conclusione sono stati analizzati 253 incubi e 431 brutti sogni ricavati dalla raccolta di 10mila racconti onirici: da questa analisi è stato possibile ricavare anche quali sono i temi ricorrenti dei sogni che ci fanno dormire male e talvolta ci fanno svegliare di soprassalto. E' emerso che per gli incubi uno dei temi ricorrenti è quello dell'aggressione fisica, seguito dalla morte, dai problemi di salute e dai furti.



Differenze di genere - I brutti sogni hanno temi differenti in base al sesso. Gli uomini, infatti, riferiscono di fare spesso degli incubi relativi a catastrofi naturali come terremoti e inondazioni, mentre a turbare i sogni delle donne sono più spesso i conflitti interpersonali.