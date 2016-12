Francia, medici a scuola di teatro per imparare a dare le brutte notizie

10:17 - Non è facile per i medici annunciare le malattie gravi ai pazienti. Per "addestrare" i sanitari a comunicare anche le notizie più brutte rispettando l'emotività di chi hanno di fronte, in Francia hanno pensato a corsi di teatro. Dopo una fase di sperimentazione negli ospedali, alcune facoltà di medicina in Francia hanno iniziato a usare la recitazione come metodo.

Importante la relazione col malato - In particolare, la facoltà di medicina di Montpellier-Nimes ha lanciato quest'anno una collaborazione con la scuola di arte drammatica Louis Juvet per integrare nel programma un corso di teatro. Il regista Serge Ouaknine, che partecipa al progetto insieme ad alcuni attori, spiega: "All'università si impara tutto eccetto la relazione con il malato".



Non c'è una formula valida per tutti - Claude Reliat, responsabile della formazione all'ospedale di Angers, osserva: "Quando si annuncia una malattia grave, da una parte c'è chi si aspetta la verità e dall'altra c'è chi si chiede come comunicarla. Serve un savoir-faire, non sono cose che si improvvisano e non c'è una formula valida per tutti".



Secondo uno studio dell'Inca, l'Istituto nazionale dei tumori francese, intitolato "La vita due anni dopo il cancro", un malato su cinque in Francia, ritiene che l'annuncio della malattia da parte dei medici sia stato ''brutale''.