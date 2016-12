Ecco Minosse, il software per combattere il mal di schiena

09:39 - Buone notizie per i circa 6 milioni di italiani che soffrono di mal di schiena, la patologia più diffusa. Due algologi dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore del Friuli Venezia Giulia hanno inventato un software per migliorare cure e qualità della vita. La nuova app Minosse consentirà al medico di base di indirizzare gli assistiti allo specialista ospedaliero più opportuno e valutare il livello di priorità della visita.

Lombosciatalgia, la patologia più diffusa - La lombosciatalgia è la patologia più diffusa in Italia, la maggior causa di assenza dal posto del lavoro e per questo motivo ha un costo socio-sanitario notevole. Il progetto Minosse nato dalla creatività di Luca Miceli e Rym Bednarova punta a una maggiore appropriatezza terapeutica, evitando prescrizioni improprie antinfiammatori non steroidei e prestazioni specialistiche non necessarie.



Come funziona l'app - Ma come funziona il software? Il paziente si registra sul sito e, in pochi minuti, risponde ad alcune domande sull'intensità della sintomatologia dolorosa, il grado di disabilità che il dolore genera, l’eventuale presenza di una neuropatia o una frattura. Mediante un algoritmo, il sistema elaborerà i dati, indicando a chi inviare il paziente (ortopedico, neurologo, fisiatra, medico di pronto soccorso o terapista del dolore) e con quale priorità, oppure suggerirà di rivedere la terapia in atto, prescrivendo per almeno 15 giorni un analgesico oppioide, qualora non fosse stato ancora somministrato.



I risultati preliminari della fase pilota saranno presentati al 37° Congresso nazionale Aisd (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore), previsto a Stresa dal 22 al 24 maggio 2014.