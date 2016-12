13 giugno 2014 Ecco la lista dei super cibi che

13:26 - Negli Stati Uniti li chiamano super food, sono gli alimenti in grado di proteggere il nostro organismo da patologie cardiovascolari, neurodegenerative e tumorali. Alla William Paterson University, nel New Jersey, hanno stilato una lista con 41 cibi che è stata validata dai Centers of disease control and prevention e pubblicata su Preventing Chronic disease.

I motivi della scelta - Gli esperti hanno messo a punto l'elenco basandosi sull'indice di “densità nutritiva” degli alimenti. Ossia il rapporto fra la percentuale delle sostanze nutritive e il contenuto calorico. Tra gli elementi nutritivi presi in considerazione ci sono potassio, fibre, proteine, calcio, ferro, tiamina, zinco, riboflavina, niacina, folati e le vitamine A, B6, B12, C, D, E e K. Ecco la lista.

1. Crescione

2. Cavolo cinese

3. Bietole

4. Barbabietola verde

5. Spinaci

6. Cicoria

7. Lattuga

8. Prezzemolo

9. Lattuga romana

10. Collard green, simile al cavolo nero toscano

11. Cime di rapa

12. Senape indiana

13. Indivia o scarola

14. Erba cipollina

15. Cavolo nero

16. Taràssaco

17. Peperoncino

18. Rucola

19. Broccoli

20. Zucca

21. Cavoletti di Bruxelles

22. Scalogno

23. Rapa verde

24. Cavolfiore

25. Cavolo cappuccio

26. Carote

27. Pomodoro

28. Limone

29. Lattuga iceberg

30. Fragole

31. Ravanello

32. Cucurbitacee in generale

33. Arancia

34. Lime

35. Pompelmo rosa e rosso

36. Rutabaga

37. Rapa classica

38. More

39. Porro

40. Patata dolce

41. Pompelmo giallo