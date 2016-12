2 aprile 2014 E' nata Bellabeat, l'app che permette di ascoltare il battito del bambino in grembo L'applicazione per smartphone progettata da un team di medici e informatici, registra e monitora lo stato di crescita del feto con un semplice click Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - Una nuova applicazione per smartphone consentirà a tutte le mamme in gravidanza di ascoltare il battito cardiaco del nascituro e tenere traccia dei progressi del bambino che portano in grembo. Il sistema dell'app chiamata Bellabeat, include un monitor della frequenza cardiaca fetale che permette alle madri (e anche ai padri!) di entrare in sintonia con il battito cardiaco del loro bambino e registrare suoni, numero di calci, peso e altri dati importanti sul suo stato di crescita. Bellabeat ha inoltre la capacità di rilevare lo stato d'animo della madre registrando i suoi sentimenti durante la gravidanza: se l'applicazione segnala sintomi che indicano primi segni di depressione, l'utente sarà addirittura incoraggiato a parlare con un medico. A realizzare il progetto innovativo, un team croato-americano composto da medici, neurobiologi e informatici con l'obiettivo di rendere il monitoraggio della gravidanza interattivo e sociale. L'app è disponibile gratuitamente su iOS e in un mese è gia stata scaricata da circa 3000 le mamme.