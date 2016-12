Dopo il botox, la scossa elettrica è il nuovo trend anti rughe

16:07 - Dopo la bava di lumache, il veleno d'api e le punture di botox o acido ialuronico, l'ultima trovata per il ringiovanimento del volto sono le scosse elettriche. Il recente trend di New York promette effetti identici a quelli della tossina botulinica. La scarica consentirebbe, infatti, di paralizzare i muscoli del volto. L'effetto anti rughe avrebbe la durata di due anni.

Solo per le rughe della fronte - Kenneth Mark, dermatologo docente alla New York University è uno dei primi ad aver sperimentato questa tecnica che commenta così: "I risultati sono uguali a quelli ottenuti col botulino ma il meccanismo d'azione è differente. La tossina blocca i neurotrasmettitori inibendo il movimento dei muscoli, il nuovo metodo, invece, sviluppa un piccolo danno termico della grandezza di un chicco di riso e blocca i nervi che comandano i muscoli. Si può impiegare solo per le rughe della fronte, non per l'area oculare e gli effetti durano anche fino a 2 anni". Il costo per un trattamento nella Grande Mela è di 3mila dollari.