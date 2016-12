Donne obese? Colpa di bollette "salate"

12:34 - Anche le bollette "salate" possono fare ingrassare le donne. A gravare sulla bilancia, potrebbero essere anche i conti da pagare per luce elettrica, gas e condominio. Specialmente se si pensa di non riuscire a pagarli. Lo rivela uno studio portato avanti dal dipartimento di economia del Lafayette College presso Easton (Usa) e pubblicato su Economics & Human Biology.

Non tutti i debiti sono uguali - I ricercatori hanno utilizzato i dati di un grosso studio (National longitudinal survey of adolescent health) per verificare se le difficoltà finanziarie incidano sul peso corporeo. Gli esperti hanno diviso il campione in maschi e femmine ed esplorato due diversi tipi di difficoltà finanziarie: avere un debito sulla carta di credito e la difficoltà a pagare le bollette.



Gli esperti specificano: "I nostri risultati suggeriscono che non esiste una relazione causale tra il debito sulla carta di credito e il sovrappeso o l'obesità sia per gli uomini sia per donne. Tuttavia, avere problemi a pagare le bollette può essere una causa di obesità per le donne".



Gli autori del lavoro precisano: "Esiste una correlazione molto forte tra debito delle famiglie e loro stato di salute, ma vi sono poche prove del fatto che difficoltà finanziarie effettivamente provochino obesità".