18 aprile 2014 Dimmi cosa mangi e ti dirò che sesso fai

I cibi da evitare per scongiurare figuracce Tra i bocciati eccellenti, le ostriche e il peperoncino Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:31 - La dieta è fondamentale per avere performance sessuali da dieci e lode. A sorpresa, bocciato il peperoncino. La stroncatura è arrivata da Vincenzo Mirone, presidente della Società italiana di urologia, durante il congresso europeo sulla disciplina medica che si è tenuto a Stoccolma.

La lista nera - Il peperoncino, da sempre considerato un alleato dell'uomo per la vita amorosa, può invece rivelarsi in molti casi un nemico. Mirone spiega: "E' vero, infatti, che ha un effetto vasodilatatore e porta maggiore afflusso di sangue al pene ma si tratta di un alimento irritante per la prostata, e l'irritazione prostatica porta ad un'accelerazione dell'eiaculazione e dunque a un forte danno per la sessualità". Fortemente irritanti possono essere anche i superalcolici, il luppolo e quindi la birra. Nella lista nera anche i frutti di mare, come ostriche e cozze. Tra i condimenti, sconsigliato il pepe.



Gli alleati dell'Eros - Un vero e proprio toccasana per la vita sessuale, per l'esperto, sono i cibi antiossidanti, come vino rosso, verdure, elementi come zinco e selenio e vitamina C.



Un grosso aiuto arriva dall'attività fisica, ma Mirone sottolinea che non tutti gli sport sono uguali: "Sono indicati calcetto, corsa e tennis. Da sconsigliare le attività sportive di sforzo quali i pesi". Bollino rosso per la bicicletta, che può rivelarsi dannosa per l'apparato genitale. Alimentazione e movimento fisico, conclude lo specialista, "possono dunque giocare un ruolo importante sulla vita sessuale, da non sottovalutare anche se non sono ancora stati fatti degli studi scientifici sistematici".