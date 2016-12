Diagnosi "sempre prima", il cancro al seno si scopre con un software

09:47 - Uno degli imperativi nella lotta al cancro è la diagnosi precoce. Un nuovo software può aiutare ad anticipare i tempi valutando la densità del seno, un valore direttamente correlato al rischio di tumore della mammella. Il programma – DMScan - è stato sviluppato dalla Universitat Politècnica de València, in collaborazione con l'Instituto de Salud Carlos III e la Fondazione per la salute e la ricerca biomedica Fisabio.



Un parametro da considerare - La ricerca si è concentrata sul cancro al seno, il tumore maligno con la più alta incidenza nelle donne di tutto il mondo, con più di 1.600.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Rafael Llobet, tra gli autori della ricerca, spiega: "Il seno è composto in parte da tessuto adiposo e in parte da tessuto ghiandolare, la densità è la proporzione di quest'ultima sulla misura della mammella. Il nostro software quantifica questo valore, distinguendo il tessuto denso da quello grasso".



Il programma, che può lavorare in maniera automatica o assistita, include un modello statistico basato su 650 mammografie che aiuta a classificare i nuovi test.



Più è denso più si è a rischio - Secondo lo studio dei ricercatori spagnoli "le donne con un seno più denso hanno maggiori rischi di sviluppare il cancro alla mammella. Comunque, bisogna tener conto che la densità diminuisce con l'età e con l'indice di massa corporea, due fattori che comunque sono correlati alla possibilità di sviluppare questo tipo di tumore e che sono stati presi in considerazione in questo lavoro".