Diabete, scoperto unico meccanismo per entrambi i tipi

13:09 - E' stato scoperto un singolo meccanismo molecolare che fa scattare le forme di diabete sia di tipo 1 che di tipo 2. Lo studio è stato condotto presso la Scuola di Scienze Biologiche dell'Università di Auckland e pubblicato sul Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Secondo gli autori, il risultato consentirà di formulare nuove classi di farmaci contro il diabete.

Diabete di tipo 1 e di tipo 2 - Nei pazienti di diabete i livelli di zucchero nel sangue aumentano, causando danni a organi come cuore, reni, occhi e nervi. Chi soffre di diabete tipo 1 a insorgenza giovanile ha bisogno di insulina per sopravvivere. Il tipo 2, la forma più comune, è un problema crescente di salute globale, con un numero di pazienti che, secondo le proiezioni, raggiungerà i 592 milioni entro il 2035.



Stesso meccanismo - In entrambi i tipi di diabete, minuscoli granuli dell'ormone amilina distruggono le cellule beta del pancreas che produce l'insulina. Si sospettava che il meccanismo fosse lo stesso, ma ora è dimostrato, spiega il responsabile dello studio Garth Cooper.



Test clinici tra due anni - Cooper ha aggiunto: "L'obiettivo è trattare i pazienti di entrambe le forme della malattia arrestando la morte delle cellule che producono insulina e potenzialmente stimolando la produzione di tali cellule". L'esperto ha concluso annunciando che dei farmaci potenziali potrebbero essere sottoposti a sperimentazioni cliniche entro due anni.