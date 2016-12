Combattere l'asma con la dieta:poche calorie e addio ai cibi grassi

08:34 - Cibi grassi, zuccheri e alimenti trasformati possono aumentare il numero degli attacchi d'asma, a causa della stimolazione del sistema immunitario. In certi casi possono anche annullare l'effetto dei farmaci per combattere il disturbo. Lo affermano ricercatori australiani, che evidenziano un collegamento tra la dieta di una persona e il manifestarsi della malattia. Per questo, consigliano un regime a base di frutta e verdura.

Probabilità in aumento - Lo studio dell'Università di Newcastle, Australia, mostra che le persone che mangiano spesso cibi ricchi di grassi saturi hanno più probabilità di avere attacchi di asma; questi alimenti inoltre possono azzerare l'effetto dei medicinali usati per trattare la malattia. Cibi ipocalorici, come frutta e verdura, possono invece combattere il disturbo, alleviando le infiammazioni.



Come con i batteri - I biochimici hanno studiato la dieta di 99 persone con asma e di 61 sane. I risultati hanno evidenziato un eccesso della stimolazione del sistema immunitario nei soggetti più propensi a mangiare grassi e zuccheri, rispetto a quelli sani. Il corpo in questo caso reagisce come farebbe con dei batteri, scatenando così l'infiammazione. Secondo gli studiosi, anche un solo pasto ricco di grassi al giorno può causare la reazione delle vie aeree negli asmatici. L'abitudine a questa alimentazione provocherebbe poi un problema cronico.



Poche calorie - La dieta indicata è quindi quella ipocalorica, ricca di frutta e verdura. "Abbiamo visto che frutta e verdura possono essere molto utili contro l'asma, riducendo il rischio di avere un attacco. Le cellule immunitarie infatti attribuiscono agli acidi grassi che si trovano nel sangue lo stesso valore che danno ai batteri", riporta l'Herald Sun.