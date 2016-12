Cancro seno, scoperta proteina con un ruolo cruciale

18:58 - E' stato identificato dai ricercatori dell'Istituto nazionale tumori di Milano un nuovo meccanismo responsabile delle metastasi nel cancro al seno. Alla base di tutto c'è una proteina chiamata osteopontina. Pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Research, per gli esperti si tratta di un meccanismo di vitale importanza per comprendere come si diffonde e potrà aiutare a migliorare la ricerca di una cura più efficace.

Il ruolo chiave di una proteina - Alla base di tutto c'è una proteina chiamata osteopontina, normalmente presente al di fuori delle cellule. Questa regola diversi processi fisiologici, tra cui la stessa sopravvivenza cellulare. Il ruolo di questa molecola, nel tumore, è però duplice.



I ricercatori spiegano: "L'osteopontina prodotta dalla cellula tumorale ne assicura la sopravvivenza in un ambiente ostile mentre quella trattenuta all'interno dei globuli bianchi contribuisce a proteggere le cellule tumorali che stanno formando la metastasi dall'attacco del sistema immunitario".



Scoperta utile per futuri farmaci - Lo studio, condotto prima in laboratorio su animali, è stato poi esteso all'analisi delle metastasi polmonari di pazienti con carcinoma al seno. In queste metastasi è stata confermata la presenza di cellule contenenti osteopontina.



Gli scienziati concludono: "Questa scoperta sarà rilevante per sviluppare futuri farmaci in grado di contrastare le molteplici azioni dell'osteopontina nello sviluppo delle metastasi".