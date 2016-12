Cali di zucchero? Per riprendersi basta pensare al proprio partner

15:44 - La soluzione per tirarsi su dai cali di zucchero non è attaccarsi alla macchinetta dell'ufficio ingurgitando una merendina dopo l'altra. Basta pensare al partner. A dirlo sono gli psicologi della University of Western Ontario in Canada, secondo i quali fantasticare sull'amato bene aumenta il livello di glucosio nel sangue. Lo studio è stato pubblicato su Psychophysiology.

Bastano sei minuti - I ricercatori hanno posto sotto esame 183 volontari prima e dopo che meditassero sul proprio partner romantico per sei minuti e hanno scoperto sia che ciò causa un incremento del glucosio e un miglioramento dell'umore per un breve periodo di tempo.



Di contro, quando ai partecipanti è stato chiesto di pensare a un amico o alla propria routine del mattino, si è verificato un leggero declino nei livelli di glucosio del sangue e nessun collegamento a un umore positivo.



Stress positivo - Sarah Stanton, autrice principale dello studio, ha detto che pensare al proprio innamorato ci stressa, ma in un modo positivo.



L'esperta spiega: "Pensare al proprio partner aumenta i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e ciò può stimolare la produzione e il rilascio di glucosio nel corpo. Inoltre, può aumentare il rilascio di adrenalina che contribuisce pure lei al rilascio del glucosio".



Sebbene alti livelli di cortisolo nel sangue per un lungo periodo di tempo possano causare problemi di salute, brevi picchi sono benefici per l'organismo.