Bimbi ciccioni con la tv nella cameretta

11:36 - La tv nella camera dei piccoli gli fa guadagnare mezzo chilo all'anno. Solo con la sua presenza, a prescindere dal tempo passato lì davanti, lo schermo nuoce al girovita dei ragazzini. La ricerca è stata condotta dalla Geisel school of medicine di Dartmouth con il Norris Cotton cancer center e pubblicata su Jama Pediatrics.

A prescindere dalle altre abitudini - Lo studio ha coinvolto 6.500 bambini dai 10 ai 14 anni in cinquanta stati americani. La tv era presente nelle stanze del 59% dei ragazzini coinvolti nello studio che gli studiosi hanno seguito per quattro anni. L’indice di massa corporea aumentava di 0,24 dai 2 ai 4 anni e il peso in più, scorporato da elementi legati ad altre abitudini, è di almeno 500 grammi ogni anno.



"Incide sullo stile di vita" - I ricercatori osservano: "Il passo successivo sarà quello di quantificare gli effetti di altri tipi di schermi comunemente tenuti nelle stanze dei ragazzi, come quelli dei computer e degli smartphone".



Andrea Vania, consulente della Società italiana di pediatria, spiega: "Lo studio quantifica, per la prima volta, l’aumento del peso dovuto semplicemente al fatto di avere la tv in camera e conferma ciò che si dice da tempo. La televisione non dovrebbe essere messa nelle stanze da letto perché può incidere sullo stile di vita del bambino e diminuire le ore di sonno. E' meglio tenere schermi tv o di altro tipo in stanze comuni, di socializzazione".