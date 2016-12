13:53 - Si può aspirare alla carriera di modella con il morbo di Crohn? La 23enne Bethany Townsend non ha intenzione di farsi piegare né dalla sofferenza per la malattia né dalla vergogna di portare il sacchettino per la colostomia. Tant'è che si fa ritrarre in bikini senza timore. Proprio un suo scatto postato sul profilo Facebook dell'associazione Crohn's and Colitis UK ha ottenuto più di 200mila "Mi piace" e sta ispirando altri malati a esporre la parte visibile della propria malattia con l'hashtag #myCCUKstory.

La storia di Bethany - Bethany fa la make up artist ed è rimasta colpita dal successo riscosso dalla sua foto: "Sono contenta che abbia portato a parlare del morbo di Crohn e ciò mi fa sentire molto più sicura riguardo ai sacchetti della colostomia. Se posso aiutare altre persone a essere più a loro agio sono molto felice".



Ma non è stato subito facile per lei: "La prima volta che ho messo i sacchetti ero devastata" confessa.



Cos'è il morbo di Crohn - Bethany soffre del morbo di Crohn da quando aveva tre anni. Si tratta di una malattia che causa infiammazioni nel sistema digerente, intaccando la capacità del paziente di digerire, assorbire le sostanze nutritive ed eliminare gli scarti. In casi estremi, come quello di Bethany, diventa necessario rimuovere la sezione di intestino danneggiata e portare fuori la parte sana, quest'operazione si chiama colostomia. A seguito di quest'intervento, le deiezioni finiscono in un sacchetto esterno all'altezza dell'addome.