Arriva #nomakeupselfie, l'hashtag dei selfie senza trucco per la ricerca sul cancro

16:18 - Dopo le numerose tendenze virali poco produttive impazzate in Rete, arriva sui social network Twitter e Facebook una solidale campagna per la ricerca sul cancro che sotto l'hashtag #nomakeupselfie raccoglie tutti i selfie postati da donne senza trucco. L'iniziativa vuole promuovere la donazione di fondi da devolvere al Cancer Research UK con la speranza di creare una "catena di beneficienza" invitando gli amici taggati nelle fotografie a seguire l'esempio e a dare un contributo. Alcune immagini pubblicate ritraggono anche messaggi di testo come prova dell'avvenuta donazione all'associazione che in sole 48 ore ha già raccolto la cifra record di due milioni di sterline.