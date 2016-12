12:46 - Le app possono dare una mano agli anziani che rimangono in città d'estate. Ricordano di prendere le pillole, permettono di annotare i disturbi da riferire al medico e di lanciare un "Sos" nel caso in cui si abbia bisogno di aiuto. Serve soltanto uno smartphone per una maggiore sicurezza.

Per ricordare le pillole - Basta scaricare le applicazioni, per esempio Pillboxie, una app per iPhone e iPod Touch che aiuta a ricordare i medicinali da prendere. Si inserisce il farmaco e la posologia e il dispositivo avrà cura di ricordare di prenderlo quando necessario, anche se il telefono è spento. Ne esistono diverse versioni anche per il sistema Android (Pill Reminder, Il mio Pill Box) tutte con un funzionamento più o meno simile.



Un diario dei malori - Per tenere traccia dei piccoli disturbi quotidiani e poterli poi riferire al medico, si può invece utilizzare My Pain Diary che permette di annotare in una sorta di diario ciò che ha caratterizzato la giornata (mal di testa, dolori muscolari, ma anche ansia) e i valori da monitorare, condividendoli con il proprio medico, se è necessario allegando anche delle foto.



Sos in un tasto - Infine, per ovviare al problema dei tasti del telefono troppo piccoli per chi come gli anziani può andare incontro a problemi di vista si può scaricare, nella versione per Android, Big Launcher, che ha un'interfaccia semplificata con icone grandi e una tastiera telefonica che facilita le chiamate e consente anche di lanciare un "Sos" in caso di necessità. Infine, per tenere il cervello allenato, si può scaricare la app Lumosity, un allenamento cerebrale messo a punto da neuroscienziati dall'efficacia scientificamente provata.