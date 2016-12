Allerta dei medici: "Occhio alle diete-bufale per svuotare il portafoglio"

15:30 - Per eliminare rotolini sull'addome, "maniglie dell'amore" o culotte de cheval si è disposti ad abboccare e a convincersi che caffè, bacche di acai, gambo d'ananas e chissà cos'altro siano l'elisir magico in grado di sciogliere grassi. Ma, come avverte la Società italiana di medicina generale sono "bufale per svuotare il portafoglio".

Luoghi comuni amplificati da Internet - Gli esperti si scagliano contro le diete monotematiche, cioè composte da un solo alimento che predomina nei pasti, come minestrone, banane o limone.



La Società italiana di medicina generale sentenzia: "Sono tutte chimere le bufale che puntano a svuotare il portafogli. I luoghi comuni corrono in Internet e si moltiplicano in estate non forniscono soluzioni reali alla necessità di calare di peso. Questa si ottiene solo calando il grasso corporeo".



Effetti collaterali - La Simg prosegue: "Invece, chi usa diuretici perde acqua, le diete iperproteiche agiscono sui muscoli, quelle monotematiche levano forza e non il grasso. Per dimagrire bisogna mangiare di tutto, ovviamente in quantità minori". Il segreto, per i medici di famiglia, è raggiungere il giusto rapporto tra zuccheri e grassi introdotti.