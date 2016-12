Allergie di primavera, per combatterlei dieci consigli utili degli esperti

11:00 - Indossare cappelli e occhiali. Fare docce frequenti e con molto shampoo. Ecco alcuni dei consigli utili a fronteggiare le allergie di primavera, disturbo sempre più frequente per milioni di persone nel mondo. Dagli Usa arriva un decalogo di regole pratiche e semplici, valide anche in Italia, per contrastare gli effetti di pollini e graminacee ed evitare conseguenze peggiori per la salute.



Questi i 10 punti:



- Indossare occhiali da sole oversize per bloccare pollini dispersi e muffe



- Portare cappelli a tesa larga



- Nei giorni di alta concentrazione di polline, evitare di far asciugare vestiti e lenzuola all'aperto



- Effettuare l'esercizio fisico al chiuso



- Altra indicazione è quella di sottoporsi a test allergologici



- Nel caso, di iniziare un trattamento con farmaci come antistaminici nasali, orali e gocce per gli occhi, prima ancora che si possano presentare i primi sintomi



- Se si dovesse manifestare l'allergia, parlarne subito al proprio medico



- Fare frequenti docce e shampoo per risciacquare pelle e capelli



- In casa e in auto, tenere chiuse finestre e finestrini impostando il ricircolo dell'aria, pulendo di frequente i filtri



- Infine, per gli amanti del giardinaggio, eliminare le erbacce dal prato di casa e coltivare piante anallergiche verdi come azalee, begonie, palme, pini e abeti



I consigli arrivano dagli specialisti della scuola di Medicina dell'Università di New York. Dopo il lungo inverno, il corpo può risentire dei primi caldi, ma soprattutto dei pollini che si possono respirare. I rimedi, come riporta il "Washington Post", sono facili da applicare, tenendo conto che il livello di polline è maggiore durante il pomeriggio e nelle giornate secche e ventose.