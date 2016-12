Allarme Usa: "Su Wikipedia il 90% delle voci di salute contiene errori"

11:05 - Sempre più persone consultano il web in caso di problemi di salute, per consigli e diagnosi fai da te. La più celebre enciclopedia online della Rete, Wikipedia, contiene però errori e imprecisioni nel 90 per cento delle voci dedicate alla medicina. Secondo uno studio della Wallace School of Osteopathic Medicine nel North Carolina, questi contenuti in nove casi su dieci non corrispondono alla letteratura medica ufficiale.

Consultate anche da medici e studenti - Attenzione quindi alle diagnosi online. Gli errori presenti sulle pagine di Wikipedia e di altre enciclopedie su Internet possono infatti essere presi come buoni dal lettore, mettendone a rischio la salute. Non solo, per gli esperti fino al 70 per cento dei medici e degli studenti utilizzano queste pagine per lavoro e studio. La ricerca, pubblicata sul Journal of the American Osteopathic Association, si basa su una serie di voci riguardanti dieci problemi di salute, tra cui asma e mal di schiena.



Wikipedia cerca di migliorarsi - La raccomandazione dei ricercatori quindi è quella di non improvvisare , ma di rivolgersi sempre al proprio medico. Wiki però si difende, affermando che lo studio ha preso in esame un numero troppo basso di voci; inoltre, l'enciclopedia starebbe cercando di migliore le pagine di salute grazie al lavoro di medici e associazioni.