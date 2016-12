Allarme pertosse, il batterio sta mutando e il vaccino è meno efficace

11:03 - La salute di centinaia di migliaia di bambini è fortemente a rischio. Lo dice uno studio del centro di Ricerca sulle Immunizzazioni di Sydney, secondo cui il batterio che causa la letale pertosse ha conseguito una mutazione per evadere più facilmente il vaccino finora utilizzato. "L'immunizzazione è ancora la migliore e sola protezione contro i casi più gravi, ma la sua efficacia va diminuendo" l'allarme del responsabile della ricerca.

Il nuovo batterio non produce più pertactina - La ricerca australiana evidenzia come quasi l'80% dei casi di pertosse analizzati era causato da batteri mutati che non producono più pertactina, una delle tre proteine aggredite dal vaccino. Il fortissimo aumento di batteri mutati, osservato anche negli Usa e in Francia secondo il responsabile dello studio Peter McIntire è inaspettato. "Il fatto che si sia prodotto indipendentemente in diversi paesi suggerisce che sia una sua risposta al vaccino - ha scritto sulla rivista Emerging Infectious Disease - Può anche significare che questi ceppi liberi da pertactina abbiano guadagnato un vantaggio selettivo sugli altri batteri, rendendo più difficile per l’organismo individuarli e distruggerli".



La raccomandazione: vaccinare i bimbi al più presto - In attesa di ulteriori ricerche, per stabilire si il batterio mutato sua più debole o più virulento, la raccomandazione è di vaccinare i bambini al più presto possibile, per prevenire l'esposizione a persone in cui l’effetto del vaccino è svanito.