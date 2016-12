Allarme Onu: è boom di droghe sintetiche legali tra i giovani

18:05 - "Le droghe sintetiche stanno registrando un'espansione senza precedenti". A lanciare l'allarme è l'Unodc (l'agenzia Onu per la droga e il crimine) che, nel suo rapporto annuale, sottolinea come sia in crescita esponenziale lo "sballo legale", ossia la diffusione di quelle sostanze non proibite che producono gli stessi effetti di quelle illegali. Nel mondo ci sono 348 nuove droghe legali, 100 delle quali introdotte nell'ultimo anno.

Le droghe legali più diffuse quelle che imitano la cannabis - Le sostanze più diffuse sono quelle che imitano gli effetti della cannabis, passate da 60 nel 2012 a 110 nel 2013. E il fatto che lo "sballo legale" non sia più limitato ad un mercato di nicchia, ma sia disponibile a livello mondiale, per gli esperti delle Nazioni Unite è particolarmente preoccupante.



In Italia sono poco utilizzate - In Europa nel 2011 il 4,8% dei ragazzi dai 15 ai 24 anni ha fatto uso di droghe legali, pari a quasi tre milioni di persone. I tassi più elevati sono stati riportati in Irlanda, con il 16,3% e Polonia con il 9%. Per fortuna in Italia il consumo si attesta solo allo 0,8%. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le droghe sintetiche "tradizionali": la più comune rimane l'anfetamina, seguita da ecstasy e metanfetamina.