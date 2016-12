17:04 - Albert ha cinque anni e l'Ice Bucket Challenge più commovente è il suo. Nato con una malformazione cardiaca congenita, non ha nominato né chiesto soldi ma solo di condividere il suo video e iscriversi al registro dei donatori. Perché ciò di cui ha bisogno è un cuore nuovo.

Il video - "Mi chiamo Albert, volevo fare davvero l'Ice Bucket Challenge, ma non posso perché non mi fa bene prendere freddo. Sono nato con metà cuore, adesso ho davvero bisogno di uno nuovo! Non c'è bisogno di nominare né di donare soldi. Solo, per favore, condividete. E unitevi al registro dei donatori di organi". Poi il bambino si è fatto rovesciare addosso una tinozza piena di polistirolo.