"Cliniche dello stress" a CopenaghenL'ansia curata come una malattia

09:21 - Insonnia, ansia, attacchi di panico e più in generale stress. Per curare questi malanni si andrà in ospedale. A Copenaghen apriranno le "cliniche dello stress". Si tratta di ospedali specializzati nella cura dei problemi legati al ritmo della vita moderna, che troppo spesso si trasformano in disturbi della salute mentale. Il vice-sindaco spiega: "I soldi per le cliniche ce li darà il governo nell'ambito del nuovo piano sanitario".

Il progetto del Comune - Secondo il quotidiano Copenaghen Post il progetto, promosso dal vice sindaco con la delega alla sanità, Ninna Thomsen, vorrebbe utilizzare i fondi da impiegare nel budget del 2015, visto che il governo ha annunciato che intende spendere almeno 1.6 miliardi di corone per ammodernare e irrobustire i servizi di igiene mentale.



Le cure adeguate - Il progetto prevede che i medici inviino i pazienti con sintomi di stress e ansia in psicoterapia. Ma la differenza del trattamento nelle cliniche dello stress sta nel tempo di cura. Ovvero più tempo. In pratica tutto quello che non si riesce a fare adesso in presenza di persone che soffrono di insonnia, ansia, attacchi di panico per mancanza di strutture e personale, potrà essere svolto dalla clinica specializzata di Copenaghen.



Thomsen ha messo in rilievo la scarsa attenzione che le autorità hanno sempre accordato ai problemi della salute mentale, "mentre sappiamo che molti cittadini sono afflitti da livelli di stress molto alti e secondo alcune statistiche un danese su tre ha problemi psicologici". Finora non c'erano strutture che potessero prendersi cura in tempi adeguati di queste persone, "con la nuova clinica dello stress finalmente potremo dare delle risposte a questi pazienti".