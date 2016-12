Vitamina C "trascurata" in inverno

08:00 - Uno scudo contro i malanni di stagione è la vitamina C. Eppure, nonostante sia noto che aiuta l'organismo a combattere i microrganismi che provocano raffreddori e influenze, in inverno si consumano meno alimenti che la contengono.

La ricerca - Sono queste le conclusioni di una ricerca realizzata dall'Osservatorio Nutrizionale Grana Padano, che ha valutato l'assunzione di vitamina C, ovvero di Acido L-ascorbico su un campione di circa 7.600 individui sopra i 18 anni, di cui il 61,2% femmine e il 38,8% maschi. Secondo lo studio, la quantità di vitamina C assunta nei mesi invernali è pari in media a 143 mg giornalieri per le donne e 146 mg negli uomini, un valore adeguato secondo i Larn (Livelli assunzione di riferimento nutrienti) della Sinu (Società italiana nutrizione umana).



Si deperisce facilmente - La quantità di vitamina C presente negli alimenti, inoltre, può non essere sufficiente per la copertura del fabbisogno dell'organismo a causa della sua facile deperibilità: la quantità di vitamina a disposizione del fisico può insomma non corrispondere alla quantità di alimenti consumati. Ad esempio, l’esposizione al sole e alla luce, così come il modo in cui i cibi sono conservati e cotti, possono degradarne le proprietà.

Il decalogo degli esperti - Ecco le dieci "dritte" dei medici per non farsi mancare questo elemento essenziale

1. La vitamina C si trova soprattutto nella frutta e in particolare negli agrumi, kiwi, fragole, ribes nero, e nelle verdure come pomodori, peperoni, broccoli, rucola, cavolfiori, cavolo, spinaci.

2. Consumare tre frutti freschi al giorno variandone il tipo e preferendo gli agrumi (arance, pompelmo, mandarini).

3. A pranzo e cena, consumare verdura fresca di stagione, variandone il tipo e il colore.

4. Evitare di conservare troppo a lungo la verdura e la frutta, affinché non perdano le loro vitamine.

5. La vitamina C è sensibile alla luce e all'ossigeno: frutta e verdura andrebbero conservate in luoghi chiusi e non esposti alla luce diretta.

6. La vitamina C è idrosolubile e si degrada con il calore. Se frutta e verdura sono bollite in acqua la vitamina si perde.

7. Meglio mangiare la frutta e la verdura cruda.

8. Aggiungere limone al tè, alla carne e al pesce.

9. Un corretto consumo di vitamina C è consigliato ai bambini e a chi soffre d’infezioni ricorrenti.

10. Una sigaretta "brucia" circa 20 mg di vitamina C, i fumatori devono assumerne una maggiore quantità per raggiungere il fabbisogno giornaliero consigliato.