Visite gratis per donne in crisi

18:19 - Porte aperte in oltre 70 ospedali su tutto il territorio nazionale il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale, per visite ed esami gratuiti dedicati nello specifico ai disturbi psichici femminili. Un'iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda) in collaborazione con la Società italiana di psichiatria.

Disturbi psichici e neurologici - Si tratta della prima edizione dell'iniziativa "Ospedali a Porte Aperte", rivolta alle donne che soffrono di disturbi psichici, neurologici e del comportamento. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare la popolazione nei confronti di un tema, come quello dei disturbi mentali femminili, che rappresenta uno dei più gravi problemi di salute pubblica.



Francesca Merzagora, Presidente Onda spiega: "L'H-Open day sulla salute mentale al femminile è un'iniziativa già sperimentata per altre patologie, in cui gli ospedali del Network Bollini Rosa, che vi aderiscono, mettono gratuitamente a disposizione della popolazione servizi per consentire alle donne, ma non solo, di sentirsi maggiormente accolte e di poter esprimere un disagio in condizioni più favorevoli. Un progetto per aumentare gli sforzi di prevenzione durante i cicli vitali della donna in cui il disagio psichico è più forte, come nel periodo perinatale. L'open-day è promosso a livello regionale e accolto favorevolmente dalle donne, nonché dagli stessi ospedali, premiati per la loro attenzione speciale nei confronti dell'universo femminile".