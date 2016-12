Vecchiaia in salute se si fa sport, anche iniziando coi capelli bianchi

15:46 - Iniziare a fare attività fisica in tarda età protegge gli anziani da malattie croniche come Alzheimer e depressione e li difende da condizioni di disabilità. Quattro anni di sport praticato con regolarità producono un miglioramento di sette volte dello stato di salute. Lo dimostra uno studio condotto dall'University College di Londra e pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.

La ricerca - Gli esperti hanno esaminato un campione di quasi 3.500 persone dell'età media di 64 anni. I volontari sono stati seguiti per otto anni e suddivisi in sedentari e sportivi, monitorando a intervalli di tempo se cambiavano stile di vita, passando da attivi a "pigri" e viceversa.



E' emerso che la pratica sportiva, anche una sola volta a settimana e pure se intrapresa in tarda età, protegge la malattie gravi come Alzheimer e depressione e rallenta il declino cognitivo. Più è lungo il periodo in cui si rimane fisicamente attivi, maggiori sono le speranze di invecchiare in buona salute psicofisica e al riparo da patologie e disabilità.