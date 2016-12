Trovata la molecola "Benjamin Button", fa tornare giovani

16:05 - E' stata scoperta una molecola in grado di riportare il fisico agli splendori della gioventù. Un po' come nel film "Il curioso caso di Benjamin Button" è possibile far scorrere le lancette dell'orologio all'indietro e ringiovanire i muscoli. L'elisir è stato trovato dai ricercatori della Harvard Medical School che hanno descritto lo studio su Cell.

Esperimenti sull'uomo nel 2015 - Il test attuale è stato condotto sui topi ma Il gruppo di ricerca intende dare l'avvio ai trial clinici nel 2015. Gli scienziati hanno identificato un meccanismo totalmente nuovo di invecchiamento e sono riusciti a invertirlo. Fino a oggi l'invecchiamento era considerato un processo a senso unico. Le ricerche si sono concentrate su una sostanza chimica chiamata Nad, i cui livelli diminuiscono in tutte le cellule con l'avanzare dell'età. Ciò interferisce con la funzionalità dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, portando all'invecchiamento.



Gli esperimenti sui topi hanno messo in evidenza che, aumentando i livelli di Nad (in particolare dando ai roditori una sostanza che viene convertita naturalmente in Nad), è possibile portare indietro il tempo: in una settimana di cura "ringiovanente", i topi di circa due anni sono stati riportati a un età di circa 6 mesi, considerando parametri come la funzionalità mitocondriale, la perdita di massa muscolare, l'infiammazione e l'insulino-resistenza.



Ana Gomes, tra gli autori dello studio, precisa: "Sono risultati molto importanti, anche se l'invecchiamento è un processo multifattoriale e non si può bloccare agendo su un solo elemento".