Studio Usa: la pillola raddoppia il rischio di sviluppare il glaucoma

13:25 - La pillola raddoppierebbe il rischio di sviluppare il glaucoma. Almeno, in base a uno studio dell'Università della California di San Francisco effettuata con i dati di uno screening nazionale dei Centers for diseases control. Una nuova bufera sul contraccettivo orale dopo che in Francia, all'inizio dell'anno, è stata sospesa la vendita della Diane 35 a seguito di una decisione dell'Agenzia nazionale sulla sicurezza dei farmaci.

Riducono gli estrogeni - A dover fare attenzione sono soprattutto le donne che assumono la pillola da anni. I ricercatori hanno spiegato che non è necessario evitare il ricorso a questo farmaco, ma che sia medici che donne devono fare attenzione a quest'aspetto.



I glaucomi sono un gruppo di malattie oculari, accomunate dalla presenza di un danno cronico e progressivo del nervo ottico. Non è chiara la causa dell'influenza della pillola su questo tipo di patologie. Si ritiene, però, che gli estrogeni abbiano un ruolo nel proteggere gli occhi dal declino legato all'età. I contraccettivi orali possono quindi interferire in questo processo abbassando il livello di degli ormoni femminili.



Effetto già osservato - E' stato già studiato che le donne che giungono precocemente alla menopausa o che prendono farmaci in grado di bloccare gli estrogeni (come quelli usati nelle terapie per il cancro al seno) hanno un elevato rischio di glaucoma.



La ricerca - In quest'ultimo studio sono stati passati in rassegna i dati di circa 3.400 donne over40, che si sono sottoposte regolarmente a esami degli occhi e hanno risposto a domande sulla loro salute riproduttiva. Si è visto che coloro che usavano la pillola da almeno tre anni avevano il 5% di rischio di sviluppare il glaucoma, rispetto al 2,5% della popolazione generale.



Shan Lin, autore dello studio, spiega: "Si tratta di risultati preliminari e mostrano solo una correlazione, non un rapporto di causa. Ma uniti ai dati di precedenti studi, questi risultati suggeriscono una relazione tra il livello di estrogeni e lo sviluppo di questa patologia oculare".



I ricercatori stanno ora sviluppando dei farmaci topici per gli occhi che imitino l'effetto protettivo degli estrogeni, ma finora sono stati sperimentati solo sugli animali.