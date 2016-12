Stress in gravidanza, bimbi ansiosi

18:19 - Sintomi di stress come ansia, demoralizzazione durante la gravidanza aumentano il rischio del nascituro di andare incontro a problemi comportamentali, quali ansia, depressione, aggressività, deficit di attenzione. L'esposizione della gestante all'inquinamento atmosferico peggiora le cose inasprendo ancora di più gli effetti dello stress in gravidanza.

La ricerca - Lo dimostra uno studio del Columbia Center for Children's Environmental Health presso la Mailman School of Public Health e pubblicato su Pediatrics.



L'indagine ha coinvolto 248 coppie madre-figlio tenendo sotto osservazione le donne durante la gravidanza e poi i bambini fino al compimento del nono anno di vita.



E' emerso che i livelli di demoralizzazione (incapacità di reagire alle situazioni difficili) e stress sono associati alla probabilità che il bambino manifesti disturbi del comportamento. Inoltre, se le gestanti sono state esposte a inquinamento atmosferico (da traffico e anche per l'uso di carbone come fonte di calore) le percentuali di rischio per i bambini aumentano.