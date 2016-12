Stampate per la prima volta cellule della retina, speranza contro la cecità

13:29 - Stampate per la prima volta le cellule della retina. Sono state realizzate grazie a una particolare stampante 3 D e potrebbero, in futuro far vedere di nuovo la luce ai ciechi. L'esperimento è stato condotto presso l'Università di Cambridge e pubblicato su Biofabrication.

Test in laboratorio - Le cellule oculari potrebbero, in futuro, essere impiantate e rimpiazzare i tessuti oculari difettosi. Per il momento, sono state stampate con successo due tipi di cellule della retina dei topi adulti: le gangliari e le gliali. Queste sono rimaste sane e hanno conservato la loro capacità di sopravvivere e crescere in coltura.



Barbara Lorber, tra gli autori della ricerca, ha spiegato: "Il nostro studio ha dimostrato per la prima volta che cellule derivate dal maturo sistema centrale nervoso - l'occhio - possono essere stampare utilizzando una stampante a getto di inchiostro piezoelettrica. Il nostro scopo saràin futuro utilizzare questa tecnologia per le riparazioni retiniche".



Il professor Keith Martin, del dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Cambridge, spera che lo sviluppo della tecnica possa portare alla cura di patologie della retina come il glaucoma e la degenerazione maculare.