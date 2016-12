Si può dire addio alla pancetta grazie all'agopuntura nell'orecchio

15:34 - Nella lotta quotidiana contro l'ago della bilancia ad aiutare potrebbero essere proprio degli aghi infilati nelle orecchie. Sì, perché l'agopuntura nel padiglione auricolare potrebbe fare diminuire il peso e ridurre in particolare l'adipe intorno all'addome. Questo il risultato di uno studio condotto dalla Plymouth university Peninsula school of medicine di Denvon e pubblicato su Acupuncture medicine.

La ricerca – Gli scienziati hanno condotto uno studio, durato otto settimane, su 91 soggetti in sovrappeso. Trentuno sono stati sottoposti alla stimolazione prolungata di 5 punti dell'area esterna delle orecchie, in 30 soggetti gli aghi sono stati inseriti in un solo punto del padiglione auricolare e 30 persone, infine, hanno ricevuto un trattamento placebo.



L'indice di massa corporea di chi si era sottoposto alla stimolazione di 5 punti è calato del 6,1%, in chi aveva ricevuto solo 1 ago è diminuito del 5%, mentre non si è ottenuto nessun calo nel gruppo che aveva ricevuto il trattamento falso.



Gli autori hanno spiegato: "La ricerca è limitata e andrebbe approfondita meglio ma abbiamo osservato che è diminuita soprattutto la misura della circonferenza della vita e i risultati si sono già evidenziati dalla quarta settimana di trattamento".