Sei obeso? Forse è colpa di tuo nonno

18:03 - Anche i nonni possono avere la loro parte nelle dimensioni del girovita dei nipoti. Sì, perché gli uomini snelli al momento del concepimento dei figli, aiutano diverse generazioni di discendenti a evitare l'obesità. E' la conclusione di uno studio dell'Università del Nuovo Galles del Sud, a Sydney, presentato durante un Obesity Summit a cui partecipano scienziati, imprese alimentari e personalità politiche.

Lo studio - La ricerca mostra che topi di laboratorio con un nonno nutrito con una dieta ad alto contenuto di grassi hanno più probabilità di diventare obesi rispetto ai simili con quattro nonni snelli. Quando i topi maschi sono stati alimentati con una cattiva dieta, quelli con nonni paterni obesi sono aumentati di peso dell'8% più di chi aveva nonni snelli, lo ha spiegato nella sua relazione Margaret Morris della Scuola di Scienze mediche dell'ateneo.



Incide di più sul peso degli uomini - Le femmine con nonni obesi aumentavano di peso in più giovane età, ma in misura minore. I topi alimentati con una dieta sana tuttavia rimanevano snelli, indipendentemente dal peso dei nonni.



Ripercussioni generazionali - E' già accertato che le madri obese durante la gravidanza possono trasmettere la condizione alla prole, ma i nuovi dati mostrano che ha un impatto anche la dieta paterna e del nonno paterno. I risultati probabilmente si applicano anche agli esseri umani e indicano che l'epidemia attuale di obesità potrà avere ripercussioni per decenni a venire.



Morris ha avvertito: "La maniera in cui facciamo esercizio e ciò che mangiamo sta cambiando profondamente, e può danneggiare le prossime generazioni". Gli effetti di una cattiva dieta si possono trasmettere alla prole attraverso cambiamenti epigenetici o per modificazioni chimiche nel Dna, ha spiegato la studiosa, concludendo: "E' quindi importante che sia uomini che donne facciano tutto il possibile, prima che cominci una gravidanza, in materia di dieta, esercizio fisico, e astinenza da fumo e alcool".