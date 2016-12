Pillola del giorno dopo inutile per le donne che pesano più di 80 chili

17:38 - Le donne che pesano più di ottanta chili potrebbero avere una gravidanza indesiderata anche se hanno assunto la pillola del giorno dopo. Il farmaco potrebbe, infatti, rivelarsi inefficace in questi casi. Tanto che negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (Fda), l'ente per la regolamentazione dei farmaci, vuole inserire questo avviso nel foglietto illustrativo del medicinale.

Un avviso nel "bugiardino" - Un progetto in cantiere dopo che gli enti regolatori europei hanno ordinato all'azienda francese produttrice della pillola Norlevo di inserire un apposito avviso. La Fda attualmente sta riesaminando le informazioni e i dati scientifici disponibili sull'argomento.



Eirca Jefferson, portavoce dell'ente americano, spiega: "L'agenzia deciderà se e come cambiare le indicazioni di questo contraccettivo di emergenza".



I ricercatori dell'azienda produttrice hanno scoperto che la pillola perde di efficacia nelle donne che pesano circa 75 chili, e che non è efficace in quelle che superano gli 80. L'etichetta della pillola dovrebbe essere cambiata all'inizio del 2014. La Norlevo è simile alla pillola del giorno dopo venduta negli Usa, sotto il nome commerciale Plan B One Step e con altri nomi nella versione generica.