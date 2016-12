Occhio allo zucchero, spinge alle abbuffate più dei grassi

18:03 - E' lo zucchero che spinge ad abbuffarsi. Carboidrati sotto accusa più dei grassi per gli scienziati dell'Oregon Research Institute che hanno pubblicato il loro studio su The American Journal of Clinical Nutrition.

Lo zucchero come una droga - Gli esperti hanno offerto a cento giovani un frappè al cioccolato realizzato con diverse concentrazioni di grassi e zuccheri. Mentre i partecipanti assaporavano il frappè, gli esperti hanno monitorato il loro cervello con la risonanza magnetica funzionale per vedere quanto quella merenda fosse in grado di attivare i circuiti cosiddetti del piacere che rendono i cibi irresistibili portando ad assumerne grandi quantità. Ebbene, è emerso che il frappè più efficace nello smuovere i centri del piacere era quello ricco di zuccheri e non quello ricco di grassi.



Eric Stice, autore principale dello studio, ha detto: "Abbiamo condotto molte ricerche sulla prevenzione dell'obesità e il concetto ormai chiarito da molti studi, non solo da questo, è che più mangi zucchero, più ne vuoi consumare. Per la capacità di attivare i centri neurali del piacere e di indurre alle abbuffate lo zucchero fa un lavoro di gran lunga migliore dei grassi".