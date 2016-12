Natura e benessere

17:24 - Dicembre è ormai alle porte e, a giudicare dalle temperature, l'inverno può dirsi ufficialmente arrivato. Con il cambio di stagione, sulle nostre tavole arrivano anche i nuovi prodotti della terra, che portano con loro le caratteristiche del periodo in cui si sviluppano.



Seguire la stagionalità è una buona abitudine perché, oltre a diversificare l'alimentazione durante l'anno, fornendo all'organismo nutrienti sempre nuovi, possiamo trarre da questi prodotti tutte le vitamine, prima che si inneschi il naturale processo di degradazione.

A chi non è mai capitato di fermarsi a riflettere sulla perfezione della natura, osservando la forma di un fiocco di neve, di una foglia, di una conchiglia o del gheriglio di una noce? Che dire, poi, dell'impeccabile funzionamento di un corpo? Non è quindi difficile credere che possa essere la natura stessa a regolare in maniera perfetta ciò che produce, in base alle necessità che gli organismi devono via via soddisfare. E' come se ci fosse un patto di tacito accordo per mantenere un perfetto equilibrio e permettere, in questo modo, la vita.



Avete mai notato come il nostro organismo sia maggiormente soggetto a raffreddori proprio in una stagione – quella invernale – in cui la natura ci fornisce la maturazione di frutti come kiwi, mandarini, arance, mandaranci e limoni? Tutti risultano, infatti, ricchissimi di vitamina C, importantissima per l'azione antiossidante che garantisce un ottimale funzionamento del sistema immunitario dell'organismo. E in estate non siamo tutti ansiosi di avere una perfetta tintarella? Il nostro corpo non deve forse proteggersi dai raggi solari - a cui siamo maggiormente esposti rispetto ad altri periodi dell'anno - producendo la melanina? Ebbene, proprio in quel periodo, la natura ci fornisce frutti ricchi di betacarotene, come il melone, le albicocche e le pesche. Questi maturano proprio in estate, quando la nostra pelle ha questa esigenza.



Tornando alla stagione invernale, dunque, non dimentichiamo di mettere nel carrello gli ortaggi. Lasciamoci tentare da finocchi, broccoli, cavolfiori, cipolla, carciofi, funghi, fagioli, spinaci e saremo sulla strada giusta.



