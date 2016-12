Mal di gola più diffuso di influenza

10:47 - Il mal di gola è sul podio dei malesseri della stagione autunnale. Prima ancora dell’influenza, infatti, è il mal di gola il disturbo più diffuso in autunno e in inverno, tanto tra gli adulti quanto tra i bambini. Quello che comunemente è noto come mal di gola, in termini tecnici si chiama faringite, perché si tratta di un’infiammazione acuta che interessa un preciso tratto del canale orofaringeo: la faringe, appunto.

La sua comparsa è facilitata dal repentino cambio di temperature e dal conseguente e improvviso arrivo di virus e batteri che attaccano la gola provocando la fastidiosa, dolorosa e spesso persistente infiammazione. Questo significa che una delle principali cause del mal di gola è l’inefficienza del sistema immunitario: se è troppo debole, infatti, non ha anticorpi abbastanza forti da contrastare l’azione dei virus responsabili dell’infiammazione.



Partendo da questo presupposto, non è dunque un caso che i bambini siano tra le vittime preferite dal mal di gola: hanno le difese immunitarie più deboli e frequentano asili e parco giochi, luoghi ideali per il contagio di infezioni come la faringite che, in molti casi, è uno dei primi sintomi delle malattie esantematiche. È sbagliato pensare che la faringite sia sempre uguale.



Per curarlo nel modo giusto, infatti, è importante distinguere i due diversi tipi di mal di gola: virale e batterico. Il mal di gola di origine virale si riconosce dalla comparsa del raffreddore accompagnato da un forte mal di testa, e si cura con i comuni antidolorifici. La faringite di origine batterica, invece, provoca un’infezione così accentuata da causare febbre alta oltre al raffreddore, e la cura più adatta è l’antibiotico.



C’è chi, poi, preferisce lenire il mal di gola ricorrendo ai rimedi-fai-da-te o ai consigli della nonna: bere camomilla o latte caldo con un cucchiaio di miele, aggiungere un po’ di zenzero alle tisane e mangiare caramelle balsamiche. Che sia virale o batterico, la cosa da evitare è sottovalutare il mal di gola, sia che colpisca gli adulti sia che interessi i bambini.



Infatti, se è grosso modo normale che i bambini si ammalino più di cinque volte all’anno a causa dei disturbi alle vie aeree, il discorso cambia per gli adulti. Per questi ultimi, la media di mal di gola e influenza dovrebbe essere dalle due alle cinque volte all’anno, ma se gli episodi sono più frequenti, è il caso di indagare per poter curare in tempi ragionevoli le eventuali anomalie del sistema immunitario.