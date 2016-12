Lombardia Viagra-dipendenteUn milione di pillole vendute

17:22 - Nel solo 2013 sono un milione le compresse di Viagra vendute in Lombardia. Numeri che pongono la regione settentrionale al primo posto nel consumo del farmaco contro la disfunzione erettile. Le città meridionali registrano, invece, consumi inferiori alla media. I dati sono stati presentati a Milano, in occasione dei 15 anni di commercializzazione delle cosiddette "pilloline blu".

Italia seconda in Europa - Il nostro Paese si pone al secondo posto in Europa per consumo, dopo l'Inghilterra, con oltre 86 milioni di compresse vendute in 15 anni. Solo nel 2013 sono state acquistate oltre 6 milioni di compresse, dodici al minuto, con una media di quasi una pillola blu ogni due maschi italiani over40.



La "classifica" dei consumi - A livello territoriale invece, la prima regione per consumo pro capite, nell'anno in corso, è l'Emilia-Romagna, con 588 compresse ogni mille uomini over40, seguita da Toscana (563 compresse ogni mille over40) e Liguria (546 ogni mille).



La regione dove si consuma meno Viagra è la Basilicata con solo 230 pillole blu ogni mille over40. Roma invece detiene il primato per il maggior numero di compresse vendute nel 2013, oltre 570 mila, mentre le città dove si registra il maggior consumo pro capite sono Piacenza, Rimini e Livorno. In coda alla classifica le città meridionali, dove i consumi medi si attestano su valori inferiori alla media. All'ultimo posto c'è Ogliastra in Sardegna.

Successo globale - Nel mondo ogni secondo vengono consumate sei pillole di Viagra e 51 milioni di uomini le hanno assunte almeno una volta nella vita. Complessivamente, in quindici anni sono 3 miliardi le pillole consumate nel mondo.