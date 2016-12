Lo stress da shopping natalizio scatena istinti primitivi

17:02 - L'atmosfera natalizia non regala solo serenità. Si rischia di accumulare stress nella caccia al "pensierino" perfetto. Al punto da far risvegliare istinti primordiali di sopravvivenza che possono sfociare nell'aggressività. L'allerta arriva dallo psicologo inglese David Lewis, fondatore dell'ente indipendente di ricerca Mindlab International.

Cortisolo e adrenalina nel sangue - Secondo Lewis "l'esperienza dello shopping natalizio può rendere esausti e stressati, al punto da portare alcune persone a sviluppare un meccanismo noto come "fight or flight" (combatti o fuggi)" , una sorta di reazione primitiva del nostro organismo che rilascia cortisolo e adrenalina nel sangue, aumenta la frequenza cardiaca e agisce sul ritmo della respirazione per prepararci ad affrontare gli altri o a lasciare di corsa il carrello e fuggire a casa.



"In quel momento cominci a vedere le altre persone muoversi più lentamente rispetto a te, come se fossero anziane: inizi a percepirle come nemici" aggiunge Lewis, che spiega come sono più colpiti coloro che abitano in campagna, meno abituati agli ambienti affollati.



Le regole per "resistere" - La buona notizia, però, è che lo stress causato dallo shopping natalizio si può gestire con alcune semplici regole: fare una lista di ciò che si deve comprare facilita il lavoro e riduce anche la quantità di acquisti compulsivi. E' di aiuto lo shopping online, per questo prima di andare in giro per negozi è meglio controllare se lo stesso prodotto è acquistabile con un click. Infine, meglio non fare shopping natalizio se si è già nervosi. Infine, prima di fare acquisti che prevedono un esborso importante di denaro ricordare sempre che una passeggiata per riflettere può giovare.