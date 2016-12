Le mandorle snack ideale: 45 grammi spengono la fame

16:32 - Lo snack ideale tra un pasto e l'altro è una manciata di mandorle di circa 45 grammi perché aiutano a non ingrassare e a smorzare l'appetito. A dimostrarlo è una ricerca della Purdue University, negli Usa, pubblicata su European Journal of Clinical Nutrition.

La ricerca - Gli studiosi hanno analizzato 137 persone ad alto rischio di sviluppare diabete di tipo 2, suddivise in diversi gruppi. Ad alcuni è stato concesso di consumare frutta secca a colazione o a cena, ad altri è stata suggerita come snack al mattino o la sera, a distanza di non più di due ore dai pasti principali, mentre alla restante parte ne è stato impedito il consumo.



Dai risultati è emerso che, nonostante a causa delle mandorle abbiano ingerito 250 calorie in più, coloro che le hanno consumate con regolarità come snack non sono aumentati di peso. Merito delle proteine nobili, dei grassi monoinsaturi e delle fibre contenuti nelle mandorle insieme alla vitamina E ipotizzano gli studiosi, secondo i quali le mandorle ridurrebbero anche l'appetito portando a mangiare meno nei pasti principali.