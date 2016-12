Le fragole possono aiutare a combattere le allergie

18:11 - In alcuni soggetti possono essere fonte di intolleranze ma, al loro interno, hanno un potere antiallergico. Sono le fragole che, secondo uno studio giapponese condotto dall'Università Kyushu, potrebbero avere efficacia terapeutica in caso di dermatiti ed eczemi. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Functional Foods.

La ricerca - Gli esperti hanno trattato dei topolini con dermatite atopica con estratto di fragola somministrato per bocca. Hanno poi usato lo stesso estratto per trattare cellule umane in provetta e vedere se l'estratto fosse in grado di alleviare e ridurre la reazione allergica a pollini con cui venivano stimolate dette cellule. E' emerso che l'estratto di fragola abbassa la concentrazione di anticorpi IgE (quelli legati a reazioni allergiche) nel sangue dei topolini con dermatite alleviandone i sintomi. Inoltre, riduce anche la reattività delle cellule umane in provetta stimolate da allergeni come pollini.