Lavarsi le mani previene infezioni

18:45 - Si apre il rubinetto, si mettono le mani sotto il getto d'acqua e si fa la schiuma col sapone. Lavarsi le mani è uno dei gesti quotidiani più semplici ma è anche tra i più importanti. Grazie a questa prevenzione quotidiana si riduce la diffusione delle malattie infettive, ai primi posti fra le priorità sanitarie. Proprio per sensibilizzare i bambini alla prevenzione attraverso corretti stili di vita, anche quest’anno si celebra la "Giornata mondiale della pulizia delle mani" indetta dall’Unicef.

Prevenzione dalle infezioni - La giornata odierna è inoltre l’occasione per celebrare il terzo compleanno della campagna educativa "La salute di mano in mano", ideata e promossa dalla Società italiana di Pediatria preventiva e sociale (Sipps), in collaborazione con Editeam gruppo editoriale e l’Associazione genitori italiani (Age), per promuovere l’igiene delle mani fra gli studenti delle Scuole Primarie e dell’infanzia, al fine di proteggere se stessi e la propria famiglia dalle infezioni.



La promozione dell’igiene delle mani negli istituti determina infatti una riduzione significativa delle assenze per malattia sia dei bambini che dei loro insegnanti: le famiglie, inoltre, potranno essere spinte ad adottare nella propria casa le procedure dell’igiene delle mani insegnate ai loro figli, riducendo così il rischio delle infezioni “domestiche”.



Per questi motivi, la proposta didattica 2013-2014 si arricchirà di nuovi spunti educativi dedicati all’igiene degli alimenti e dell’ambiente. Già da piccoli, i bambini creano le basi del proprio stile di vita, per cui le nozioni di educazione sanitaria apprese sui banchi di scuola diventeranno parte integrante del loro patrimonio culturale.