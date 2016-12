La pancetta si elimina con i pop corn

14:48 - Far scomparire lo strato di grasso che ricopre l'addome è una dura lotta. Lo sa bene la maggior parte degli uomini che è afflitta dalla "pancetta". La Federazione medico sportiva italiana indica quali errori evitare a tavola per liberarsi delle fastidiose "maniglie dell'amore" una volta per tutte.

Le dritte "anti maniglie" - Quando il punto vita supera i 100 centimetri di diametro è il momento di intervenire. A favorire un ventre pronunciato sugli uomini sono cattive abitudini come mangiare dolci elaborati a colazione e la passione per le bistecche di bassa qualità e cotte in modo errato.



Come spiega la Fmsi, è meglio scegliere tagli di carne magra, come filetto e controfiletto, e cottura alla griglia. Inoltre, quando si sceglie un hamburger occorre ricordarsi che fornisce fino a mille calorie, meglio un formato piccolo e un'insalata di contorno.



Banditi gli spuntini con patatine (160 calorie per una ciotolina piccola con 15 patatine), meglio i pop corn (6 porzioni contengono 100 calorie). La pizza è nemica del punto vita, i medici dello sport però la concedono se condita con verdure, non con gli affettati. Tasto dolente, infine, la birra: una bottiglia da 33 ml ha 150 calorie, meglio una spina piccola, possibilmente light, come raccomandano gli specialisti.