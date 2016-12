La palestra è il luogo preferito dalle infezioni cutanee

18:03 - Con l’arrivo dell’autunno ricomincia l’attività sportiva e tornano le infezioni cutanee. Rispetto alle altre stagioni, infatti, i medici dermatologi denunciano una maggiore concentrazione di infezioni della pelle nei mesi autunnali e invernali. Il principale accusato è la palestra, o meglio, tutti i luoghi in cui si pratica sport.

Perché accade? Perché i funghi e i batteri che scatenano le più diffuse e temute infezioni cutanee proliferano negli ambienti caldo umidi, come sono per eccellenza piscine, palestre, docce e spogliatoi condivisi. Chi pratica attività fisica in aree fitness comuni, dunque, è molto esposto al rischio di contrarre verruche, micosi e follicolite, solo per citare alcuni dei disturbi dermatologici più frequenti. Così, i luoghi simbolo di un sano e corretto stile di vita, diventano il focolaio di molteplici infezioni cutanee.



Funghi e batteri ne sono i principali responsabili, ma bisogna considerare altre cause che concorrono a determinare la comparsa delle infezioni alla pelle: irritazione dovuta alla depilazione frequente, shampoo quotidiani che accentuano la debolezza del cuoio capelluto tipica dell’autunno, sudore abbondante, contatto con attrezzi ginnici usati da altre persone, anch’esse sudate.



Le terapie di cura delle infezioni cutanee variano in base all’estensione e alla gravità del contagio, ma sebbene nella maggior parte dei casi non siano fenomeni preoccupanti, è sempre meglio prevenire le infezioni. Per farlo, è indispensabile osservare poche e semplici regole di corretta igiene personale.



Per esempio:

• indossare le ciabatte sia dentro che fuori la doccia, perché è lì che si annidano i funghi colpevoli delle micosi

• non sedersi a bordo piscina. Oltre alle reazioni da contatto, accomodarsi a bordo piscina può facilitare l’ingresso nelle zone intime – specie femminili – di virus responsabili, per esempio, della vaginite da candida

• non usare asciugamani e biancheria altrui, perché sono effetti strettamente personali

• indossare guanti sportivi per usare gli attrezzi della palestra, così si evita il contatto con il sudore lasciato da chi ha usato quegli stessi attrezzi prima di noi

• rispettare una scrupolosa igiene personale: cambiare i calzini dopo l’attività fisica, far arieggiare le scarpe, non tenere troppo a lungo gli abiti bagnati dal sudore, fare una doccia il prima possibile e asciugarsi con attenzione per evitare che micosi e altre infezioni cutanee si manifestino proprio lì, dove ci si è dimenticati di asciugarsi per bene.