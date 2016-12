La musica pop può aiutare la memoria dopo un trauma cerebrale

18:22 - Le note di una canzone pop che ha accompagnato un frammento della propria vita potrebbero essere un aiuto determinante nel recupero della memoria a seguito di un trauma cerebrale. Lo rileva uno studio dell'Università di Newcastle, in Australia, e dell'Università di Lille, in Francia, pubblicato su Neuropsychological Rehabilitation.

La ricerca - Gli esperti hanno esaminato cinque persone con traumi cerebrali e cinque sane. A entrambi i gruppi sono state proposte delle canzoni scelte tra quelle che avevano ascoltato di più nella loro vita ed è stato chiesto se le associavano a dei ricordi. Con l'eccezione di un solo caso, chi aveva subito un trauma cerebrale riusciva a richiamare alla mente ricordi come chi era perfettamente sano.



In generale, i partecipanti allo studio hanno riferito di aver associato le canzoni al ricordo di una persona o di un periodo specifico della loro vita.



Amee Baird, che ha condotto la ricerca, spiega: "I risultati di questo studio dimostrano che la musica pop risulta uno stimolo efficace per recuperare una memoria autobiografica ed è quindi uno strumento efficace per la riabilitazione di chi soffre di amnesie conseguenti a traumi cerebrali".